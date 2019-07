Kodukant Läänemaa kingitus Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäevaks on see 55-minutiline pilguheit Läänemaa perenaiste tegemistele. Siiras ja südamlik dokumentaalfilm “Läänemaa köögis” avab järjest uksi piirkonna köökidesse ja tutvustab inimesi nende uste taga ning selgitab läbi toorainete, ajaloo seikade ning retseptide, mis on omapärane just Läänemaa paikkonna toidule. Film on valminud MTÜ Topu Rannaelu ja MTÜ Kroonika helis ja pildis koostöös.