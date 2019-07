Saga ja Henrik leiavad seose ohvrite ning muuseumis välja pandud kunstiteoste vahel. Kõik need taiesed kuuluvad tuntud ja edukale Taani ärimehele Freddie Holstile. Kas Freddie on ohvritega kuidagi seotud või püüab keegi teda süüdi lavastada? Avastatakse viies mõrv, mis jäljendab samuti kunstiteost. Uurimine läheb üha keerulisemaks ja Linn esitab Sagale suuremaid nõudmisi. Lisaks tööpingetele saab Saga teada, et tema ema on endalt elu võtnud ja Hans lamab hingamisaparaadi all. Saga sõidab kõigepealt Hansu juurde ja läheb seejärel Henrikult troosti otsima. Henrik puistab südant ja avaldab Sagale oma saladuse.