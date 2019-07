Lillian avastab Hansu suus haava, mis osutub põletusmärgiks. Kaht eelmist ohvrit üle vaadates selgub, et neil on sarnased põletusmärgid. Ilmselt märgistab kurjategija oma ohvreid, aga miks? Saga näeb, et Linn kohtub tema emaga ja mõistab, et jutt käib temast. Linn kahtleb jätkuvalt Saga tegevuses ja piirab tema volitusi. See paneb ka Saga iseendas kahtlema. Äkki ta polegi nii hea, nagu Hans on kogu aeg kinnitanud? Kuid Henrik näitab selgelt, et toetab Sagat ja et nad moodustavad nüüd meeskonna. Linn hakkab uurima Saga minevikku.