Viini Filharmoonikute traditsioonilist suveöö kontserti Schönbrunni palee imelises aias juhatab tunnustatud Venetsueela dirigent Gustavo Dudamel. Kontserdil on moes tähed ja triibud - kavas on Ameerika-ainelised teosed Dvoraki, Gershwini, Bernsteini, Barberi jt sulest. Solist on hiina pianist Yuja Wang. Kontserti kommenteerib Eero Raun.