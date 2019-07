Paljudel Lõunamere asukatel tuleb läbida pikki vahemaid. Kašelotid ujuvad igal aastal ühest Vaikse ookeani servast teise selleks, et leida toitu ja paarilist. Teekond võib lõppeda ka traagiliselt. Kohati on Lõunameri aga väga rikas. Uus-Meremaa rannikuvetes hullavad delfiinid ja korallrahud kihavad elust ning vähe on paiku, kus loomastik oleks veel mitmekesisem kui Galapagose saartel.