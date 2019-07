Kohtume „Variuse” teatri autori ja lavastaja Heidy Sarapuuga, kelle käe all on lavale jõudnud paljude tuntud kultuuritegelaste elulood.

Kohtume „Variuse” teatri autori ja lavastaja Heidy Sarapuuga, kelle käe all on lavale jõudnud paljude tuntud kultuuritegelaste elulood. Uusim neist on lavastus “KNOCK OUT“, millega tähistatakse karikaturist GORI ehk Vello Agori 125. sünniaastapäeva. Saatejuht Reet Linna.