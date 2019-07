Vanemuise suvekontsert

Juba üheksandat korda toimub maalilises Kassitoome orus Vanemuise sümfooniaorkestri meeleolukas suvekontsert, kus tänavu kõlab Tšaikovski, Gounod ja Verdi ooperitest pärit tantsumuusika. Kontserti juhatab Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi, õhtujuht on armastatud näitleja Hannes Kaljujärv,solist on Peterburi Maria teatri sopran Anna Denisova. Koos Vanemuise sümfooniaorkestriga musitsserivad ka viiuldajad Linda-Anette Verte ja Laura Miilius. Eesti Rahvusringhäälingu ja Vanemuise teatri koostöös sündinud teleülekande režissöör on Ülle Õun, juhtoperaator Andres Suurevälja, produtsent Ruth Alaküla.