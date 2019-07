Margnal on Tiinast mõõt täis. Ülu tahab Jürka juurde elama minna. Sonja ja Saara püüavad Torimi lõksu.

Margnal on Tiinast mõõt täis. Ülu tahab Jürka juurde elama minna. Sonja ja Saara püüavad Torimi lõksu. Henry palub Harry Ahvenat, et see oma osalust ei müüks.