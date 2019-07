Igal aastal leitakse intensiivsel linnujahiperioodil metsast haigeid või surnud linde - põhjuseks pliimürgistus.

Igal aastal leitakse intensiivsel linnujahiperioodil metsast haigeid või surnud linde - põhjuseks pliimürgistus. Eesti Maaülikooli loomakliinikus on õnnestunud mõned nendest lindudest elule tagasi võita, praegu ootab metsaellu tagasipöördumist kaljukotkas. Raske on isegi ette kujutada ühe teadlase kannatlikkust ja keskendumisvõimet, kes istub aastakümneid mikroskoobi taga ning uurib imepisikeste mustade täppidena näivate putukate liike. Just nii määratakse Linne teaduskeskuses 1 mm suurusi pahksääsklasi nende genitaalide järgi. Looduses esineb sarnasusi erinevate liikide vahel. Krabiämblik on oma nime saanud just krabilaadse välimuse järgi, nad oskavad ka krabi kombel liikuda - külg ees ja tagurpidi. Autorid Sander Loite, Kristo Elias, Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker ja Hannes Rohtma, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.