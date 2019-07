Osa: 6, Hooaeg: 3, 2016 Kui vaim on haige 2 27.07 kell 23:55

Skisofreeniahaige juhtumile järgneb kohe teine samasugune, kui mõrvatakse ajukahjustusega tüdruk. Nina ja Dicte uurivad, kas kahe juhtumi vahel leidub mingi seos ning avastavad, et kummalgi juhul polnud lootust, et olukord paraneks. Küsimus on, miks nad tapeti?