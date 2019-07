Rahu, armastus ja arusaamatus

Kui Manhattanis advokaadina töötav Diane kuuleb, et tema mees soovib lahutust, viib ta oma kaks teismelist last temast võõrdunud hipist ema (Jane Fonda) juurde Woodstocki linnakesse, kus lillelapsed on endiselt au sees. Kõik avastavad seal elult midagi uut - luulest huvituv tütar Zoe tunneb huvi noore lihuniku Cole'i vastu, nohiklik poeg Jake leiab materjali uue filmiprojekti jaoks ja Diane ise tunneb tõmmet laulmisega tegeleva tisleri Jude'i vastu. Ennekõike on Diane'il aga võimalus teha lõpp aastakümneid kestnud sõjale oma emaga.