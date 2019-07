"Reis ümber Eesti" tõttab sel nädalal Harjumaale, mille südameks on pealinn Tallinn. Aga siin on veel nii palju muud põnevat ja üllatavat.

"Reis ümber Eesti" tõttab Harjumaale, mille südameks on loomulikult pealinn Tallinn. Aga siin on veel nii palju muud põnevat ja üllatavat, et vaata ning imesta! Mälumängujuht endiselt Ivo Linna ja reporter Liisa Pulk! Režissöörid Krista Luts ja Märten Vaher, toimetajad Marit Ummelas, Tõnis Leht ja Mihkel Robam, tegevprodutsent Birgit Rae, produtsent Hannela Lippus.