Siit nurgast ja sealt nurgast Viljandisse kokku. Nii see käib. Kõik, kes peavad lugu pärimusmuusikast ja Ando Kivibergist, on Viljandis käinud ning ilmtingimata kipuvad sinna tagasi. Miks pärimusmuusika on ühe Eesti mehe nii tugevasse haardesse võtnud ja miks see muusika on väärt kuulamist? Saatejuht Katrin Viirpalu. Režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.