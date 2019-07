Esimese saatega Muhumaal teeme ajalugu, sest mitte kunagi varem pole Muhumaa Saarema kooridega vöistu laulnud. Nüüd see juhtub.

Esimese saatega Muhumaal teeme ajalugu, sest mitte kunagi varem pole Muhumaa Saarema kooridega vöistu laulnud. Nüüd see juhtub. Löunaranna sadamas on vastamisi Valjala segakoor "Waldia" ja Muhu koor. Laulev saatejuht on Gerli Padar, külavahel uudistaja Jüri Aarma ja külalissolistiks seekord Kristjan Kasearu. Režissöör Sten Lukas, toimetajad Reet Linna ja Piret Jürman.