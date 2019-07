Maarjamaa tuntuim “youtuber” on HD Tanel, kelle videopostitusi ootavad kümned tuhanded eesti noored. Milline on “youtuberi” elu, millised on tema unistused ja miks on 30-aastane noormees endale valinud sellise ameti? Kas ta jääb kogu eluks lapsemeelseks või on ta hakkama saanud tõelise julgustükiga, millest paljud mõeldagi ei oska: teha oma unistuste tööd? Režissöörid Maria Kivirand ja Robi Uppin, tootja Black Plastic Media Productions OÜ.