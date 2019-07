Pille on linnas ja külastab Almat. Koos räägitakse Are lapsest. Ahven ja Jürka mängivad parajasti kaarte, kui nende juurde saabub Laur Põder...

Pille on linnas ja külastab Almat. Koos räägitakse Are lapsest. Ahven ja Jürka mängivad parajasti kaarte, kui nende juurde saabub Laur Põder, kes tahab Jürkat tänada, et too talle töökoha aitas hankida. Kristjan küsib Johanneselt nõu Vissi juures aednikuks hakkamise kohta.