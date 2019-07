Lõuna-Rootsi ranniku lähedal asuv Öland on päikese, tuulte ja tuulikute saar. Siin asuvad Euroopa vanimad kultuurmaastikud.

Lõuna-Rootsi ranniku lähedal asuv Öland on päikese, tuulte ja tuulikute saar. Siin asuvad Euroopa vanimad kultuurmaastikud, kus on haritud põldu ja karjatatud loomi vähemalt tuhat aastat. Siinse looduse krooniks on Suur Alvar, mis on ainus omataoline kogu maailmas. Läänemere saartes on kohe midagi eestlasele sobivat - need on turvaliselt kodused, aga ka piisavalt eksootilised. Saareelu paremaks tundma õppimiseks võtsimegi suve hakul ette retke Ölandi saarele. Eesti looduses laialt levinud tegelasest - koprast - jutustab Tarmo Mikussaar. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Ants Tammik,Ott Tiigirand ja Tarmo Mikussaar, helirežissöör Taisto Uuslail,toimetaja-produtsent Õie Arusoo.