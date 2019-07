Politsei saab filmi, milles nõutakse Hansu eest lunaraha. Tema asukoht õnnestub kindlaks teha, aga kui minnakse teda vabastama, leitakse röövija surnult ja Hans on jälle ära viidud. Samal ajal lastakse Morten Anker maha. Kõigi mõrvade juures leidub ühendavaid detaile ja kõik ohvrid on seotud blogija Lise Friis Anderseniga. Kas ta aitab mõrvarit lõksu püüda? Saga masendus aina kasvab: Hans on röövitud, ema surub ennast peale nii füüsiliselt kui ka vaimselt ning uus ülemus Linn ei ole sama heatahtlik, kui oli Hans.