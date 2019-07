Are avastab Taivo juures, et temast on saanud moodne naine. Oliver-Sten ja Maige mõõdavad vaipa. Allan soovib Janelt ja Jaanuselt laenu võtta.

Are avastab Taivo juures, et temast on saanud moodne naine. Oliver-Sten ja Maige mõõdavad vaipa. Allan soovib Janelt ja Jaanuselt laenu võtta. Riks ja Annemai tahavad kavalusega Ülut kinni hoida.