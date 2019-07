Mustad lesed

Elu pole võimalik ette ennustada - kõik võib ühe hetkega õhku lennata. Tihti ei ole maailm selline, kui see meile näib.

Elu pole võimalik ette ennustada - kõik võib ühe hetkega õhku lennata. Tihti ei ole maailm selline, kui see meile näib. Tõde peidab ennast meie silme all ja me pole võimelised seda koheselt nägema.