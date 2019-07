Meie aja laps 2016

Osa: 2, Hooaeg: 2016, 2016 (Child of Our Time 2016) 21.07 kell 16:10

Aastal 2000 alustas BBC tähelepanuväärset eksperimenti, mille eesmärk on jälgida pikema aja vältel 25 aastatuhande vahetusel sündinud last. 16 aastat hiljem on nad peaaegu täiskasvanud, valmis kodunt lahkuma ja alustama iseseisvat elu. Teises osas uurib professor Robert Winston, mida tähendab noortele avatum ja vabameelsem ühiskond, sotsiaalmeedia võltselu ning konkurentsi tingimustes üha kasvav surve olla edukas.