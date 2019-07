Osa: 5, Hooaeg: 3, 2016 Kui vaim on haige 1 21.07 kell 00:05

Rose asub tööle psühhiaatriaosakonnas. Juba tema esimese vahetuse ajal sureb noor skisofreeniahaige naine, kes on voodi külge kinni seotud. Juhtumist häiritud Rose räägib sellest emale. Dicte otsustab asja lähemalt uurida ja tal tekib kahtlus, et tegemist on mõrvaga.