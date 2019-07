Rež: Robert Benton, os: Dustin Hoffman, Meryl Streep. Tänavu augustis oma 80. juubelit tähistav Dustin Hoffman (“Kesköine kauboi”, “Tootsie”) oli 1980ndate alguseks pälvinud juba kõrget tunnustust, kuid just tänu vastuolulisele pearollile filmis “Kramer Krameri vastu” ulatati talle ka tema karjääri esimene Oscar, mis sai hiljem täiendust veel vaid ühel korral linatöö “Vihmamees” (1989) eest. Ted Kramer (Hoffman) on ehtne töönarkomaan, kes on seadnud töö reklaamiagentuuris perekonnast tähtsamale kohale. Lõpuks ei suuda tema naine Joanna (Meryl Streep) võimatuks muutunud olukorda enam pikemalt taluda ja jätab mehe maha. Esimest korda tuleb Tedil ise hakkama saada nii majapidamistöödes kui ka hoolitseda oma väikese poja Billy (Justin Henry) eest. Kui viimaks ometi hakkab Ted oma uue rolliga harjuma ja saab aru, kuivõrd palju ta oma poega tegelikult armastab, ilmub välja Joanna, kes hakkab last endale tagasi tahtma. Kokku viis Oscarit pälvinud film mõjub vaatamata selle valmimisaastale (1979) tänapäevalgi väga aktuaalsena. Kuigi “Kramer Krameri vastu” saab tõlgendada kui ühe perekonna lagunemise lugu, räägib see isa ja poja suhetest, mida väga palju ekraanidel ei kohta. See on ääretult aus ja kõiki osapooli mõistev vaade kaasaegsesse ühiskonda, kus isa ja ema lahkuminek mõjub halvasti nii lastele kui ka nende vanematele. Hoffmani ja Streepi kõrval teeb silmapaistva rolli ka seitsmeaastane Justin Henry, kes leiti lõpuks 26 New Yorgi kooli läbikammimisel. Robert Bentoni (“Billy Bathgate”) filmilavastus põhineb Avery Cormani 1977. aastal kirjutatud samanimelisel romaanil.