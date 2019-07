Vaikse ookeani lõunaosa saared on muust maailmast sedavõrd eraldatud, et seal elab loomi, keda ei leidu kusagil mujal maailmas. Ka inimeste kultuur on teistsugune. Ehkki lugematud saared näevad välja nagu paradiisikillukesed, näitab loodus vahel oma karmi palet - möllavad majakõrgused lained, võimsad troopilised tormid ja kaugel lõunas isegi tugevad lumetuisud.