Suurmeistrid

"Suurmeistrite" saade on pühendatud legendaarsele maletajale Paul Keresele, kelle sünnist möödus 7. jaanuaril 2016. aastal 100 aastat. Kolmkümmend aastat maailma absoluutsesse tippu kuulunud malesuurmeistri inimlikku suurust ja partiide geniaalsust tõstavad kilbile nii tema konkurendid, kultuuritegelased kui ka lähedased. Kerese antud intervjuudest tõusevad esile tema pühendumine oma kutsumusele ja meelekindlus, mis Nõukogude võimu surve all ei murdunud. Ta oli, on ja jääb meie rahva vabadusiha sümbolkujuks.