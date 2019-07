Suvenaabrid

Ida-Virumaal, Avinurme Elulaadikeskuse õuel seisavad vastamisi Avinurme ja Tudulinna.

Ida-Virumaal, Avinurme Elulaadikeskuse õuel seisavad vastamisi Avinurme ja Tudulinna. Avinurme koor läheb kindla peale välja ja laulab koos oma kandi tüdruku Dagmar Ojaga, kes on omakorda appi võtnud Kaire Vilgatsi. Tudulinna esindab Oonurme koor, kelle ees on armastatud dirigent Ants Üleoja ja kelle mentoriks on Gerli. Laulda nad oskavad, aga millised on nende teadmised naabervallast, saame teada Jüri abiga. Peale kõige muu loositakse viimases saates välja ka suured auhinnad. Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.