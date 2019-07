Tänaval ringi käies või oma töökaaslasigi vaadates on pea võimatu näha, mis toimub tegelikult inimese hinges. Millega ta end vabal ajal lõbustab, mis talle korda läheb? Dokumentaalfilm burleskitaridest heidab valgust sellele, millised inimesed on tavaelus need, kes pidupäeval on valmis ronima püünele ja heitma riided seljast. Režissöör Kristjan Ojang.