Laine ja Alma on mõlemad tööl ning nagistamist jätkub kauemaks. Ootamatult saabub Pinuse baari ka Felix Viss, kes teeb Almale ahvatleva ettepaneku, millest too vihastades keeldub. Küll aga hakkab pakkumine Lainet huvitama. Ülo Ümera on Mornas Johannese juures, kaasas uskumatud leiud kodupööningult. Mare kurdab taas Allanile oma rasket saatust, ent siis lähevad asjad hoopis ootamatult kuumaks.