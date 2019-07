Rubriigis "Tulevikutegija" tutvustame noori looduseksperte, kellel terasem pilk ja süvendatud huvi looduse vastu ning soov...

Rubriigis "Tulevikutegija" tutvustame noori looduseksperte, kellel terasem pilk ja süvendatud huvi looduse vastu ning soov looduskaitses sõna sekka öelda. Iga ornitoloogi unistus on kohata mõnd haruldast vähemlevinud linnuliiki, rääkimata pesa leidmisest. Üks eksikkülaline Eestis on puna-harksaba. Silmu võib leida küll kalaroogade menüüst, kuid ometi pole ta kala. Miks see nii on? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.