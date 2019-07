Töörööbikud

Lauri ja Indrek töötavad kaptenitena ja pakuvad inimestele elamussõite - Indrek merel, Lauri siseveekogudel.

Kui enamikele meist annab suvi võimaluse veidi tööelust eemale tõmbuda, siis Lauri ja Indreku puhul on vastupidi - just suveaeg on kõige kibedam tööaeg. Mõlemad mehed töötavad kaptenitena ja pakuvad inimestele elamussõite - Indrek merel, Lauri siseveekogudel. Indrek veab koos oma kahe vennaga ettevõtet, mis korraldab jahisõite Tallinna ja Pärnu lahel. Lauri aga askeldab peamiselt Emajõe ja Peipsi järvel ning lisaks pakub ta ka ajas rändamise võimalust. Lauri seltsis saab kogeda, kuidas sõideti juba sadu aastaid tagasi puust kaubapurjekaga. Režissöör Krista Luts, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.