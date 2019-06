13 kuud hiljem töötab Saga Nordén endiselt Malmö kriminaalpolitseis, kuid tunneb puudust oma ainsast sõbrast Martin Rohdest, kes kannab kümneaastast vanglakaristust. Samas on Saga veendunud, et käitus teda üles andes õigesti. Kui Taani tuntud soolise võrdõiguslikkuse eestkõneleja ja Kopenhaageni esimese sooneutraalse eelkooli omanik leitakse surnuna Malmö ehitusplatsilt, tuleb Sagal töötada koos uue taanlasest paarilise Hannega, kel on raske aktsepteerida Sagat sellisena, nagu ta on. Nad konstateerivad, et mõrvar on pööranud suurt tähelepanu esteetilistele detailidele ja kandnud hoolt selle eest, et laip leitakse. Aga mida mõrvar tegelikult tahab?