Mustad lesed

Elus on särtsu, õnne, armastust ja armukadedust. Tüdruku ja naise vahe peitub poosis. Õnne pole ilma õnnetusteta. See, kellel õnn on olemas, sel tasuks see ära peita.