Vahel mõned keelduvad välja suremast ja mõnel maakillul saavad karjapoistest, jajah, neist põlvpükstes inimhakatistest, hoopis kauboid.

See mis on - sureb. See on täiesti loomulik, arvestades kõiksuse kulgu. Aga vahel mõned keelduvad välja suremast ja mõnel maakillul saavad karjapoistest, jajah, neist põlvpükstes inimhakatistest, hoopis kauboid. Siinsamas, meil. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk. Saade valmis koostöös talunike MTÜ-ga Liivimaa Lihaveis.