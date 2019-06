Meie aja laps 2016

Osa: 1, Hooaeg: 2016, 2016 (Child of Our Time 2016) 14.07 kell 16:10

Aastal 2000 alustas BBC tähelepanuväärset eksperimenti, mille eesmärk on jälgida pikema aja vältel 25 aastatuhande vahetusel sündinud last. 16 aastat hiljem on nad peaaegu täiskasvanud, valmis armastama, saama lapsi ja maksma makse. Esimeses osas uurib professor Robert Winston, millised on tormakad teismeliseaastad 21. sajandil, kui olud on palju muutunud; mida on pärandina kaasa saadud ja mida täiskasvanuellu ühes võetakse.