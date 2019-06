Allan magab hommikul sisse ja Viss tuleb hoopis tema poole. Seal paljastab ta oma plaani valimistel kandideerida.

Allan magab hommikul sisse ja Viss tuleb hoopis tema poole. Seal paljastab ta oma plaani valimistel kandideerida, mis Allanit just rõõmust hõiskama ei pane. Laine on jälle tööl ja tema tuju ei ole kiita. Pahameele valab ta välja Katrini peale. Pinuse baari tuleb konstaabel Torim, kes soovib Lainelt informatsiooni, mida too aga sugugi anda ei taha. Tuleb välja, et Katrin teab üllatuslikult rohkem kui Laine. Ahven on melanhoolses tujus, teda külastavad Johannes ja Jürka. Viimasele kurdab ta, et tahaks Are lapse isa olla.