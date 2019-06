Ornitoloogiaühing kutsus ühel sügispäeval kokku vabatahtlikud, et otsida must-toonekure pesi Kesk-Eestis, kus neid siiani pole veel leitud.

Kaitsealune must-toonekurg on nii haruldane lind, et iga pesapuu peaks ornitoloogidel kirjas olema. Ornitoloogiaühing kutsus ühel sügispäeval kokku vabatahtlikud, et otsida must-toonekure pesi Kesk-Eestis, kus neid siiani pole veel leitud. Aastaid takistas Kotka pais lõheliste liikumist Valgejõel. Loodus otsustas kaladele appi tulla ja tulvaveed hävitasid paisu. Kuidas kalateadlaste silme läbi on lõheliste elu muutunud? Operaator Ants Tammik jälgib Bengali lahe kaldal ühe väikese kaluriküla elu, mille igal õhtul ujutavad üle tõusuveed. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Ants Tammik. Lood seob kokku Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Mustafa Celik, Ants Tammik, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.