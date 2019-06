Töörööbikud

Kuubast pärit värvikas Damaso on juba pea kolm aastakümmet eestlastele hispaania keelt õpetanud.

Damaso ja Linda puhul on selgelt näha, et nemad on oma kutsumuse elus leidnud: nende tempokad ja mängulised keeletunnid on tartlaste seas väga hinnatud! Kuubast pärit värvikas Damaso on juba pea kolm aastakümmet eestlastele hispaania keelt õpetanud. Eesti keele õpetaja Linda pühendus aga juba pärast ülikooli lõpetamist eesti keele õpetamisele välismaalastele. Selgub, et keele õpetamine ja keele õppimine on üks tõeliselt lõbus töö! Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.