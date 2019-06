Arvo Pärt. Lapsepõlve lood

Laste laulud, jutud ja mängumaailm on heliloojale omane ning tuttav keskkond. Ema juures lasteaias istus ta klaveri taha...

„Käisin iga päev lasteaias, kuni keskkooli lõpuni!“ ütleb Arvo Pärt ja lisab: "Ma mõtlen, et kui minu kallis ema veel elaks ja lasteaias töötaks, siis ma käiksin praegugi veel lasteaias." Nii on laste laulud, jutud ja mängumaailm heliloojale omane ning tuttav keskkond. Ema juures lasteaias istus ta klaveri taha, Tallinna Pioneeride Palees näiteringis teenis klaverisaatjana oma esimese taskuraha. Pole siis ime, et leiame Pärdi heliloojatee algusest just lastele loodud muusika. Saates jälgime, kuidas sünnib heliplaat sellest kaugest ajast pärit muusikaga ja meenutame koos heliloojaga, kuidas toona lood sündisid. Režissöör Erle Veber, toimetaja Ruth Alaküla.