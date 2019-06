XXVII laulupidu "Minu arm". Kontsert Õpetajale

Pühitsedes laulupidu pühitseme me ka oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ning kesta igaviku tuultes igavesti - nende sõnadega kutsub juubelipeo kokku peadirigent Peeter Perens. Avakontsert "Õpetajale" on tänuavaldus kõikidele eesti koolmeistritele. Eesti heliloojate ja nende õpetajate loodud muusika kõlab valikkooride esituses. Muusikajuht on Siim Selis, dirigendipulti astuvad teiste seas Ants Soots, Alo Ritsing, Hirvo Surva, Neeme Järvi, Tõnu Kaljuste, Kristiina Poska, Risto Joost jt. Lauluväljakul on kohal Astrid Kannel, Taavi Eilat, Anu Välba ja Margus Saar. Kontserdi režissöör Ove Musting, assistendid Mihkel Robam ja Markus Robam, ülekande režissöör Rait Roland Veskemaa, assistent Kadi Priske, juhtoperaator Raul Priks, toimetaja Kai Väärtnõu, produtsent Margus Saar.