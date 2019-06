Juubelipeo ligi 47 000 lauljat, tantsijat ja muusikut on ühises rongkäigus, et viia laulupeotuli Lauluväljaku tuletorni. Meie kaamerad on üles seatud piduliku teekonna algusesse Estonia teatri juures, rongkäiku kommenteerivad Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler, teeliste emotsioone vahendab Urmas Vaino. Lauluväljakul on peo ootel Astrid Kannel, Anu Välba, Taavi Eilat ja Margus Saar. Režissöör Eva Katariina Taimre, assistent Mikk Mäe, juhtoperaator Janno Arro, produtsent Kadi Katarina Priske.