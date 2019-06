Rahvamuusikapidu "Minu arm"

Rahvamuusikapidu on saanud laulu- ja tantsupeo armastatud osaks ja toob suurele juubelipeole rahvamuusikud üle maa kokku. Kõlab eesti rahvamuusika, päritud lood, mida siin juba mitmed põlvkonnad on kümneid ja sadu aastaid mänginud ning laulnud. Peol osalevad rahvamuusikud jagunevad vastavalt ansamblite koosseisule pilliliikidesse, milleks seekord on kandled, viiulid, lõõtspillid, näppepillid, akordionid, koondorkester ja uue pilliliigina torupillid. Peo loominguline juht on Juhan Uppin. Teleülekande režissöör Rait Veskemaa, saatejuht Grete Lõbu, assistent Mikk Mäe, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.