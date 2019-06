Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta

Keiser on kunagise menubändi „Kormoranid“ solist, kes praeguseks on mandunud suvaliseks joodikust helimeheks. Pärast seda, kui ta kraaklemise pärast vallandatakse, teda häbistatakse ja enam kodukõrtsi ei lubata, otsustab ta teha võimsa comeback'i ning näidata, kuidas tõelised mehed rokivad. Ta otsib üles endised bändikaaslased - väiksekaliibrilisest sebijast mänedžeri, kristlaseks pöördunud bassimehe, kibestunud haltuuramuusikust kitarristi ja ühe vahvast rokientusiastist trummari. Pärast mitmeid kõhklusi kogunevadki mehed prooviruumi, et uuesti üritada. Kuid ükskõik, mida nad ette ei võtaks, läheb asi järjest hullemaks. Andres Maimiku ja Rain Tolki rock-komöödia. Osades Guido Kangur, Roman Baskin, Ene Järvis, Jüri Vlassov, Ester Pajusoo, Elina Pähklimägi, Harry Kõrvits, Enn Klooren. Tootja Kuukulgur Film.