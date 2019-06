Naermine teeb elu rõõmsaks, kergeks ja kihisevaks. Kahtlane soovitus tuleb päevavalgele – nõuandja enese teadmata.

Naermine teeb elu rõõmsaks, kergeks ja kihisevaks. Kahtlane soovitus tuleb päevavalgele – nõuandja enese teadmata. Lesed arvavad, et probleemid lõppesid uurimise lõpetamisega, aga nüüd need alles algavad. Ei jõuta ära oodata, et uus elu juba algaks. Mida kõrgemad on ootused, seda valusam on kukkumine.