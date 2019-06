Maikuus avati Palade Loodushariduskeskuses kivimite õppehoone, kus saab tutvuda Hiiumaa kivimite tekke- ja arengulooga.

See juhtus umbes 455 milj aastat tagasi, kui ligi poole kilomeetrise läbimõõduga meteoriit suundus kiirusega 30-40 km/sek maa poole ja plahvatas jõuga, mis on võrdne umbes 25 tuhande Hiroshimale heidetud aatomipommi plahvatusega. Selline on Hiiumaa saamisloo algus. Maikuus avati Palade Loodushariduskeskuses kivimite õppehoone, kus saab tutvuda Hiiumaa kivimite tekke- ja arengulooga. Geoloogilise loodusretke teeb Kalle Suuroja. Loodusfotograaf Urmas Tartes viib meid putukate ja liblikate salapärasesse maailma. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Ants Tammik, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.