Autor Yaser Talebi. Eesti vanasõna ütleb, et üheksa last mahub ühe ema põue, aga üks ema ei mahu üheksa lapse õue. Yaser Talebi film väidab, et sama tõde kehtib ka Iraanis. 82-aastane Firouzeh elab üksinda mägedes ja mõtleb oma 11 lapse peale, kes on ema unustanud. Eakat iraani naist armastavad tema lehmad ja naine armastab neid ning seepärast muretseb Firouzeh, mis saab lehmadest pärast tema lahkumist Allahi juurde. Filmile eelneb kommentaar.