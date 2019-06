Pandabeebid

Bambuskaru ehk hiidpanda, üks armastatumaid ja imepärasemaid loomi maakeral, on kantud äärmiselt ohustatud liikide nimekirja. Looduses on neid säilinud alla 2000. Haruldase looma päästmiseks väljasuremisest on Hiinas loodud hiidpandade paljundamiskeskused, ja filmis külastataksegi neist kolme. Näeme eri vanuses pandabeebisid alates pisitillukestest roosadest ja karvadeta vastsündinutest uudishimulike põngerjateni. Suurekskasvamine ei ole alati kerge - mõnikord vajavad nad inimestest lapsehoidjate abi või kannab nende eest hoolt kasuema.