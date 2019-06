Suvenaabrid

Ühed vahvad naabrid on Kohilas ja Juurus. Laulda nad oskavad hästi, sest Kohilast on pärit ka saate külaline Birgit.Juurut esindab Järlepa hoovikoor

Ühed vahvad naabrid on Kohilas ja Juurus. Laulda nad oskavad hästi, sest Kohilast on pärit ka saate külaline Birgit, kes koos Kohila kammerkooriga laulu üles võtab. Juurut esindab Järlepa hoovikoor, kelle mentoriks on Gerli. Jüri uurib, kui hästi vallad teineteist tegelikult tunnevad ja kes laulmises peale jääb. Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.