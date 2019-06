Osa: 2, Hooaeg: 1, 1999 (Wives and Daughters) 28.06 kell 17:30

Proua Hamley on suremas ja Molly leiab end vastutamas kogu pere eest. Molly kahtlustab, et tema uus ema – ehkki näiliselt armas ja lahke – on südames isekas ning manipuleeriv. Squire süüdistab Osborne’i proua Hamley surmas. Osborne jääb ühel oma sagedastest reisidest kadunuks. Molly saab teada Osborne’i kummalise käitumise põhjuse, kui kuuleb pealt kahe venna vestlust “kaunist prantsuse naisest”.