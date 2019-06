Töörööbikud

Kogenud parukameister Anu on tegelenud naturaaljuustest parukate valmistamisega juba üle 30 aasta.

Kogenud parukameister Anu on tegelenud naturaaljuustest parukate valmistamisega juba üle 30 aasta. Anu kliendid ei vaja parukat edevuse pärast, vaid tema jaoks ongi kõige olulisem nende enesetunde tõstmine. Sander on juba 24 aastat ortoosimeister, kelle elutööks on abivajajatele liikumiseks vajalike abivahendite valmistamine. Just selliseid, mille Forrest Gump jooksma hakates ära lõhkus. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.