Wend on külas Puutsa talu perenaisel Airi Külvetil. On kevad ja käes on lehmade poegimise aeg. Linnavurlest Wend üritab aidata kõhulahtisuse käes kannatavat vasikat ja kokkab koos Angelica Udekülliga valitud palasid veisest. Saade valmis koostöös talunike MTÜ-ga Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.